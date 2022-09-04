С полудня 3 сентября до утра 4 сентября армянские вооруженные формирования подвергали периодическому обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов с позиций в направлении Басаркечярского, Горусского районов и района Гаракилься на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба Минобороны.

Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.