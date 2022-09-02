«Северный поток» остановлен на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении «Газпрома».
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«Газпром» полностью останавливает газопровод «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования, сообщила компания.
«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в сообщении.
По графику газопровод должен был вернуться к прокачке газа завтра, 3 сентября.
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