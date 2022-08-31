Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners выкупила итальянский футбольный клуб «Милан» у Elliott Advisors UK Limited за €1,2 млрд.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что Elliott сохранит имущественные интересы в клубе, а также места в совете директоров.
RedBird Capital — инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».
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