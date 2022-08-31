Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners выкупила итальянский футбольный клуб «Милан» у Elliott Advisors UK Limited за €1,2 млрд.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Elliott сохранит имущественные интересы в клубе, а также места в совете директоров.

RedBird Capital — инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».