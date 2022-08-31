В Праге продолжается первенство Европы по шахматам среди женщин.
В очередном туре представительница Азербайджана Гюнай Мамедзаде сыграла вничью с армянской шахматисткой Элиной Даниэлян.
В Праге продолжается первенство Европы по шахматам среди женщин.
В очередном туре представительница Азербайджана Гюнай Мамедзаде сыграла вничью с армянской шахматисткой Элиной Даниэлян.
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