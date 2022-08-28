В возникновении пожара в Масаллы возможен человеческий фактор, сообщает АПА.

Командированный в регион начальник Службы развития лесов министерства Халигверди Гусейнов сказал, что местность имеет сложный рельеф. «Конкретную причину пожара мы сказать не можем. Но мы считаем, что, как и во всех пожарах, здесь вероятен человеческий фактор. Мы наблюдали вход населения на территорию с целью выпаса скота, либо отдыха. В эти районы люди едут преимущественно для отдыха. Естественно, будет проведено расследование, и давать какие-то предварительные данные о причинах пожара было бы неправильно», – сказал начальник службы.