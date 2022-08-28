На президенте США Джо Байдене лежит ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, повлекший гибель 13 американских военных. С таким обвинением в адрес американского лидера выступила член американского Конгресса Мэри Миллер.

Она назвала президентство Байдена крупнейшим провалом национальной безопасности в истории страны. «Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона», — рассказала политик в Twitter.

Ранее обозреватель Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось «чудовищной» внешнеполитической катастрофой. По словам журналиста, падение правительства Афганистана после вывода из страны войск США в прошлом году представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств эгоцентризма Байдена.