«МЧС продолжит оказание психологической помощи членам семей ветеранов и шехидов», — сказала в ходе пресса-конференции начальник отдела МЧС Ханым Софиева.

«С 5 сентября 2022 года по приглашению МЧС в нашей стране вновь будут работать более 20 профессиональных психологов из братской Турции. Турецкие специалисты совместно с психологами МЧС проведут эффективную реабилитацию людей, нуждающихся в психологической помощи, в городах Баку, Гянджа, Барда, Габала и Лянкяран», — цитирует слова Софиевой АПА.