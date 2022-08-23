Сегодня министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев, министр энергетики Болат Акчулаков и председатель Совета директоров Национальной компании «Казахстанские железные дороги» Нурлан Сауранбаев посетили Центральный офис Бакинского порта, сообщает Trend.

Они встретились с руководством Бакинского порта и обсудили существующие направления сотрудничества между Бакинским портом и портами Казахстана, а также укрепление двусторонних отношений в сфере логистики и реализацию возможных совместных проектов.

В ходе встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским портом и Национальной компанией «Казахстанские железные дороги»

Согласно данному меморандуму достигнут ряд договоренностей по вопросам дальнейшего наращивания мультимодальных перевозок по трансконтинентальным маршрутам Азия-Европа, развития взаимного делового сотрудничества в сфере транспорта и логистики, применения инновационных решений в сфере быстрой перевозки грузов.