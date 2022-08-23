Сегодня в Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча министров транспорта Турции, Грузии и Азербайджана.

Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев.

Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы широкого использования потенциала Срединного коридора и повышения пропускной способности проходящей по этому коридору жизненно-важной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Мы провели эффективную встречу и с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили. В частности, мы обсудили вопросы открытия блокпоезда между портами Поти и Батуми и портом Алят, приведение в соответствие графиков и установление единых тарифов», — добавил министр.