ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Вскоре появилась информация, что якобы Вовк состояла в батальоне «Азов».

В «Азове» в ответ заявили, что «женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовало ФСБ, не имеет никакого отношения к полку».

«Изначально, мне казалось, что покушение могло быть только на самого Дугина, — размышляет философ, главред «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов. — Он из тех людей, которые любят империю больше, чем сам император. Если Путин решит прекратить войну, то что скажет по этому поводу Дугин, так же как и Гиркин, и другие люди, которые поддерживают или критикуют Путина с правого фланга, никто не знает. То есть в какой-то момент они могут быть опасны. Но, в целом, даже Дугин это не цель. Я не думаю, что Путин находился под влиянием Дугина, и я не думаю, что он такая важная фигура для этой войны».

Также Мартынов сомневается в версии убийства, выдвинутой ФСБ. «Я не верю, что ФСБ может так здорово работать: они упустили “Джеймса Бонда” в женской версии, но при этом вскрыли всю схему буквально за сутки. Я не думаю, что такую акцию может сделать одиночка», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».