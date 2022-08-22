После работ по реконструкции и восстановлению, проведенных в Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал» при Государственном агентстве туризма, и в мавзолее «Дири Баба», находящегося на балансе заповедника, установлены пошлины на введенные в эксплуатацию объекты туристической инфраструктуры и предоставляемые ими услуги.

Как сообщили АПА в Агентстве, с 22 августа вход в музей-баню в заповеднике «Басгал» для туристов стоит 2 ман, для студентов – 1 манат, для граждан – 5 манатов, в мавзолей «Дири Баба» вход для посетителей бесплатный, для иностранных граждан – 5 манатов.