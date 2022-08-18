Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что в России больше никогда не будут проводиться гонки чемпионата.

«Деньги всегда имеют значение, в том числе и для нас. Но это не единственный фактор, на который мы обращаем внимание. Если бы мы думали только о том, как пополнить банковский счет, календарь был бы совсем другим. Ярким примером такой ситуации является Гран-при России. Несмотря на финансирование, гонки в Сочи больше не входят в наши планы.

Всегда был сторонником того, что никогда не говори «никогда», но в данном случае могу обещать точно — мы больше не будем вести переговоры с россиянами, и гонок в России больше не будет», — цитирует Доменикали немецкое издание Bild.

В начале марта «Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России из-за ситуации на Украине.