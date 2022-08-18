В аннексированном Крыму накануне раздались взрывы на военных объектах россиян. В Джанкое и Гвардейском были уничтожены боеприпасы, артиллерийские установки и один самолет.

Об этом 17 августа в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает ТСН.

«Прилеты были в Джанкое. Они попали по артиллерийским установкам, которые там установили оккупанты — «Пионы», «Мсты» и так далее. Также горели склады боеприпасов. Также немного пострадало железнодорожное сообщение, его уже отремонтировали. Также что-то прилетело в Гвардейское. По нашими данными, там гарантировано уничтожен один Су-24. И возможно повреждено несколько Су-24 и Су-25. Также там горели боеприпасы», — сказал Арестович.

16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, были видны клубы черного дыма.