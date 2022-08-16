Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз провел инспекцию строящейся новой столицы Ахалского велаята, сообщает госинформагентство ТДХ.
Он утвердил фигуры сказочных героев для детсада.
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз провел инспекцию строящейся новой столицы Ахалского велаята, сообщает госинформагентство ТДХ.
Он утвердил фигуры сказочных героев для детсада.
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