Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разводится со своей женой Натальей.

«Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально», — сообщил он в интервью»Бабелю».

Кличко добавил, что развод — «желание обеих сторон».

«У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», — сказал мэр.

Кличко женат с 1996 года. От брака с Натальей Кличко у него трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005).