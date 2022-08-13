Полиция США идентифицировала мужчину, который 12 августа напал с ножом на британского писателя мусульманско-индийского происхождения Салмана Рушди. Как сообщает Associated Press, на сцену, где Рушди готовился прочитать лекцию, прорвался 24-летний Хади Матар из города Фэйрвью штат Нью-Джерси.

Он был задержан на месте происшествия. Его мотивы пока неизвестны.

Сам 75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот. По словам его агента Эндрю Вайли, госпитализированный писатель подключен к аппарату ИВЛ, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

В ходе нападения пострадал также модератор лекции 73-летний Генри Риз. Он получил ранение лица и уже был отпущен из больницы домой.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего произведения «Сатанинские стихи», которое многие мусульмане расценивают как богохульство. Книга с 1988 года запрещена в Иране, а ныне покойный аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, фактически приговаривавшую Рушди к смерти. При этом правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

Отмечается, что Хади Матар родился более чем через 10 лет после того, как были опубликованы «Сатанинские стихи». По данным AP, он прошел на мероприятие по билету, как и остальные зрители.

С 1988 года, когда были опубликованы «Сатанинские стихи», в бунтах из-за книги погибли 45 человек, включая 12 человек в родном для Рушди городе Мумбаи. В 1991 году японский переводчик книги был заколот насмерть, на итальянского переводчика напали с ножом, но он выжил. В 1993 году в норвежского издателя «Сатанинскиъ стихов» стреляли трижды, он выжил.

Сам Рушди заявлял, что «терроризм — это искусство страха, а победить его можно, отказавшись бояться».