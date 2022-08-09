После вступления в силу Шушинской декларации тесные связи между Азербайджаном и Турцией в самых разных сферах были вновь систематизированы и зафиксированы, что дало новый импульс дальнейшему развитию этих отношений.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью TRT Haber.

“Если вы посмотрите на текст Шушинской декларации, она охватывает все сферы: экономику, энергетику, коммуникации, все гуманитарные сферы, координацию международных отношений, сотрудничество в области прессы, сотрудничество в военной сфере, особенно оборонная часть. Считаю, что проекты, реализуемые совместно Азербайджаном и Турцией, не только укрепляют позиции наших двух стран, но и благосостояние наших народов”, — отметил министр.