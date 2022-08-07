МИД Франции призвал израильскую и палестинскую стороны не допустить обострения напряженности в регионе на фоне последних инцидентов в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике внешнеполитического ведомства.

«Франция выражает свою озабоченность по поводу угрозы эскалации в секторе Газа и сожалеет о жертвах среди палестинского населения», — отмечается в коммюнике. В Париже напоминают о необходимости обеспечить защиту мирного населения и соблюдение международного гуманитарного права.

Франция привержена праву народов региона жить в условиях безопасности и необходимости восстановить политические перспективы достижения справедливого и прочного мира.