Российские войска уже не тянут весь фронт войны против Украины. Участок в Донецкой области отдали боевикам так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Они не тянут фронт… Безумие, которое творится сейчас от Авдеевки до Марьинки — вот эти отчаянные атаки Песков и так далее. Это фронт, который полностью отдали так называемым «ДНР» и «ЛНР», там россиян нет. Они убивают себя об укрепления, которые создавались 8 лет. Результатом может быть, что они на отдельных направлениях продвинутся на несколько сотен метров или километр и кончатся физически. Москва их тупо списывает», — отметил он.