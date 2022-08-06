Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Об этом турецкий лидер договорился с российским диктатором Владимиром Путиным во время переговоров 5 августа, пишет «Анадолу».

Отвечая на вопрос о том, согласовали лидеры Турции и РФ новое соглашение по природному газу, Эрдоган сказал, что двери Турции открыты для всех, кто хочет инвестировать в ее экономику. Продолжая свой тезис президент Турции признал, что все же согласился платить в рублях за российский газ.

«Конечно, одним из лучших аспектов этого визита в Сочи было то, что мы согласовали с Путиным оплату в рублях (в торговле природным газом). Надеюсь, это принесет финансовую выгоду обеим сторонам», — заявил Эрдоган.