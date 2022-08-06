МИД Турции решительно осудил авиаудары Израиля по сектору Газа и подчеркнул необходимость немедленного прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток конфликта.

«Мы считаем неприемлемым гибель гражданских лиц, в том числе детей, в результате нападений. Глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе после нападений», — говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве призывали к сдержанности и здравому смыслу.

Израильская армия сообщила в пятницу о нанесении ударов по центрам движения «Исламский джихад» в заблокированном секторе Газа.