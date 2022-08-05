Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

«Хотел бы отметить, что «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», — сказал российский лидер, открывая встречу с президентом Турции.

Путин добавил, что «Турецкий поток» работает бесперебойно, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это.