Еще 24 российским предприятиям предоставлено право экспорта животноводческой продукции в Азербайджан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

«Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики предоставило право экспорта продукции животного происхождения еще 24 российским предприятиям. Решение принято на основании гарантий о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана», — отмечается в сообщении.

Таким образом, по данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт продукции в эту страну имеют 1 074 российских предприятия. Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня экспортеров животноводческой продукции в Азербайджан, заверили в ведомстве.