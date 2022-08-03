Политолог Антон Бредихин заявил, что президента США Джо Байдена, который на днях повторно ушел на карантин из-за коронавируса, могли намеренно заразить свои же.

«Уж слишком опасен стал президент США. Опасен в первую очередь для самой Америки и той политики, которую проводит она по отношению к различным странам мира», — сказал он в беседе с «Пятым каналом».

По словам политолога, в США сейчас идет борьба правящих кланов — финансово-политических группировок, которые имеют реальную власть — не избираемую, а передаваемую по наследству. И каждая из них хочет выжать максимум из сложившейся международной ситуации.