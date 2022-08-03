В Грузии вновь вышла на первый план давняя идея строительства черноморского порта Анаклия. Этот порт помог бы значительно повысить транзитные возможности Азербайджана за счет поставок сюда грузов из Средней Азии, их перевозки в Грузию, и оттуда далее в страны Запада. То есть, речь идет о дополнительном постоянном финансовом притоке в казну. Тема многострадальная, идее долго не давали воплотиться в реальность некоторые иностранные силы, и вот – дело сдвинулось с мертвой точки.

Теперь правительство Грузии планирует объявить новый тендер по поводу строительства порта Анаклия. В связи с этим Агентство по развитию глубоководного порта Анаклии уже объявило об упрощенной закупке, передает Грузия Online.

Агентство намерено получать услуги от таких иностранных компаний, как White & Case, Port Consultants Rotterdam, Maritime & Transport Business Solutions B.V. Целью закупки будет изучение технических и экономических вопросов, связанных со строительством глубоководного порта в поселке Анаклия, на черноморском побережье. Приоритет отдается вышеперечисленным компаниям, так как они уже работали с проектом Анаклия, соответственно, работа с ними позволит сэкономить немало времени.

«Также возможно заключение договоров с новыми высококвалифицированными, авторитетными международными финансовыми или консалтинговыми и юридическими компаниями, что является одной из основных гарантий успешной реализации проекта», — говорится в сообщении.

Возможно, в том, что власти Грузии, наконец, зашевелились, виноват новый отчет Государственного департамента США об инвестиционном климате Грузии за 2022 год. В отчете обращается внимание на тот факт, что власти страны, несмотря на постоянное декларирование того, что заинтересованы в усилении транзитной функции страны, тем не менее, тормозят процессы, связанные со строительством глубоководного порта Анаклия: «В 2016 году правительство заключило контракт на строительство нового порта в Анаклия с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией. Однако в 2020 году правительство расторгло контракт с группой, что привело к судебному спору с инвестором. Хотя правительство заявило о своей приверженности строительству проекта глубоководного порта Анаклия, тендер еще не объявлен».

И вот уже что-то меняется. Новое объявление правительства Грузии о скором тендере вселяет надежды. Какие возможности даст строительство этого порта экономике региона в целом и Азербайджана в частности?

На этот вопрос Мinval.az ответил Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC).

По его словам, сегодня Анаклия уже не просто большой инфраструктурный объект на Черном море, сегодня это настоятельная необходимость. Причем Анаклия необходима не только Грузии, но и странам региона, и крупным игрокам, таким как Китай и Европейский Союз.

«История строительства этого порта, а это самый глубоководный порт на Черном море, весьма занятна и показательна. Разговоры о строительстве порта в Анаклии шли ещё во времена советской власти и в первые годы независимости. Но тогда не срослось. При Михаиле Саакашвили был подготовлен весьма амбициозный проект строительства не только порта, но и города, свободной экономической зоны, и это могло бы серьезно изменить логистическую ситуацию на Черном море и уровень урбанизации Грузии. Но с приходом «Грузинской мечты» все амбициозные проекты предыдущей власти, выводившие страну на принципиально другой уровень, были похоронены», — сказал Гела Васадзе.

Кстати, тогда, при Саакашвили большой интерес к строительству порта проявили китайцы, но их заблокировали американцы. Американцы вернулись к проекту Анаклия при премьер-министре Георгии Квирикашвили. Но и этот проект был заблокирован уже грузинскими властями, вернее Бидзиной Иванишвили. Квирикашвили отправили в отставку, а против инвесторов с грузинской стороны возбудили уголовные дела, отметил он.

Наряду с внутренними причинами (Иванишвили просто испугался роста влияния Квирикашвили), были ещё и внешние. Русские были очень недовольны появлением в Черном море прямого конкурента Новороссийска, и лоббировали открытие железной дороги через Абхазию.

Ну а сегодня, когда порт Новороссийск «умирает» по вполне понятным причинам, порт Анаклия жизненно необходим, так как без него Грузия просто не справится с транспортными потоками с востока, проходящими через Азербайджан. Вот такая картина.

Самир Ибрагимов