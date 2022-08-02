ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив. Об этом сообщает китайский портал «Юйюань таньтянь».
В настоящее время полеты гражданских самолетов в зоне Тайваньского пролива запрещены.
ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив. Об этом сообщает китайский портал «Юйюань таньтянь».
В настоящее время полеты гражданских самолетов в зоне Тайваньского пролива запрещены.
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