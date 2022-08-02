Директор Ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидрез Абдолмалеки сообщил, что сразу несколько иранских компаний в ближайшее время должны начать продажу автомобильных шин на российском рынке.

По его словам, соответствующие контракты уже заключены. Впрочем, точные названия компаний, которые будут торговать автомобильной резиной в России, пока неизвестны.

В Иране есть фирма Pirozhi Tire. Этот бренд был запущен на основе итальянских технологий Pirelli. Также существует марка Barez, которая использует в производстве технологии немецкой Continental. В свою очередь, автомобильные компании SAIPA и Khodro работают исключительно c иранским брендом Goldstone.

На данный момент среди стран Ближнего Востока Иран является одним из самых крупных производителей шин. В среднем ежегодно в стране изготавливают по 20 млн шин. Это примерно на 30 млн меньше, чем в России. Сейчас иранские шины уже экспортируются во многие страны, в том числе в Афганистан, Ирак, Азербайджан и Армению.

Сегодня расширить долю российского рынка хотят также китайские производители, которым принадлежит 25%. С ними и придётся конкурировать Ирану.