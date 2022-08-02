Россия не рухнет под давлением западных санкций. Но цена разрыва отношений с Западом будет для России очень высокой. Об этом написал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в статье для Мадридского университета Комплутенсе.

По его мнению, в случае России долгосрочные последствия от санкций будут более важными, чем краткосрочные, потому что они будут переопределять место России в мире.

«Она (Россия) может пережить санкции. Однако ее положение в международной системе будет сильно затронуто. Ее международный статус будет неизбежно деградировать. Она станет евразийской страной с ограниченной торговлей. На глобальном уровне это будет огромным изменением и, вероятно, самым главным последствием войны в Украине», – написал Боррель.

Он признал, что Россия будет находить средства для выживания, потому что у страны есть значительные природные ресурсы, особенно нефть. Но санкции обязательно приведут к ухудшению уровня жизни в России и не дадут ее экономике развиваться. Страна будет вынуждена дрейфовать в сторону Китая.

«Для государства, которое 30 лет пытается вернуть себе статус сверхдержавы, цена разрыва с Западом будет очень высокой. Стране придется вместо процветания выбрать политическую выживаемость под китайским крылом. В Китае поняли, что интеграция в мировую экономику является предпосылкой для расцвета, тогда как Путин делает обратный выбор», — подчеркнул дипломат.

Боррель убежден, что Китай не будет класть свои национальные интересы на алтарь дружбы с Владимиром Путиным.

«Китай стремится к политическому, экономическому и технологическому могуществу. Он не будет рисковать своей целью ради помощи России. По сути, единственной перспективной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика», – считает Боррель.

«Что касается Европы, то мы по-прежнему остаемся открытыми к диалогу с Россией при условии, что она откажется от своих имперских претензий, будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины», – говорится в статье главного европейского дипломата.