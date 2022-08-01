В Бинагадинском районе Баку на Шамахинском шоссе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

На проезжей части шоссе на территории поселка Сулутепе автомобиль марки “Тойота” сбил Абдулхалыгова Джейхуна Бабаверди оглу 1981 года рождения, его жену Абдулхалыгову Сугру Фарзалы гызы 1988 года рождения, их детей — Абдулхалыгова Юсифа 2011 года рождения и Абдулхалыгову Фатиму 2009 года рождения.

Пострадавшие помещены в Клинический медицинский центр. По словам врачей, мать и сын находятся в тяжелом состоянии.

Факт расследуются сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции.