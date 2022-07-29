На основании информации, поступившей по многочисленным фактам в связи с совершением от имени должностного лица мошеннических действий против участников Отечественной войны и присвоением их материальных средств 25 июля 2022 года в СГБ было возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы государственной безопасности.

«Было установлено, что гражданин Азербайджана Алиев Эльвин Фирудин оглу, 1987 г.р, собирал в интернет-ресурсах информацию о лицах, участвовавших в Отечественной войне, связывался по телефону с полномочными лицами местных органов исполнительной власти по территориям, где проживают участники Отечественной войны, представлял себя заведующим отделом Администрации Президента Азербайджана, и под предлогом предоставления единовременной материальной помощи с их помощью связывался по мобильному телефону с участниками Отечественной войны Бекировым Рустамом Ильхам Оглу, Софиевым Васифом Юсиф оглу, Алиевым Вусалом Фархад оглу, Гулузаде Исраилем Хикмет оглу, Азимзаде Эмином Алхас оглу, Мамедовым Магомедом Рамиз оглу и другими. Он сообщал, что им предусмотрено выделение единовременной материальной помощи со стороны государства, и чтобы они открыли счет в банке для предоставления им этой помощи, и под предлогом других расходов заставил каждого из них перевести на его банковский счет различные суммы денег, которые присвоил путем мошенничества.

За эти действия Эльвин Алиев 27 июля 2022 года был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица, ему было предъявлено обвинение по ст. 178.2.2 310 УК Азербайджана, и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные меры по установлению полного круга лиц, пострадавших от преступных действий Эльвина Алиева», — говорится в сообщении.

