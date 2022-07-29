Еще раз хотел бы дать высокую оценку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву как Верховному главнокомандующему в ходе Второй Карабахской войны. Все принятые им решения по перевооружению азербайджанской армии на новейшие виды ВВТ были абсолютно правильными.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Ильхам Алиев оценил главное — роль БПЛА и барражирующих боеприпасов в условиях подавления противовоздушной обороны противника (а система армянской ПВО в Карабахе была вскрыта и уничтожена). Полное господство Азербайджана в воздухе и массированное применение азербайджанской армией беспилотников стало фатальным для ВС Армении и лишило их огневого преимущества — в том числе в ходе контрбатарейной борьбы», — отметил эксперт.

«Сегодня азербайджанский опыт берем за основу и мы, в России, обратившись к Эрдогану за «Байрактарами».

В «узких кругах» я всегда выступал за то, что нам надо было сразу после ноября 2020 года закупить у Эрдогана весь серийный выпуск «Байрактаров» на три года вперед», — подытожил Коротченко.