Анкара готова приложить все усилия для достижения соглашения по прекращению огня в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в четверг в Стамбуле, передает «Анадолу».

По его словам, вслед за зерновым соглашением необходимо сконцентрировать усилия на перемирии в Украине. «Достичь этого можно усилиями не только МИД, но и на других уровнях. Если стороны будут готовы к переговорам, Турция может стать площадкой для диалога», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр привлек внимание к усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжающего контакты на уровне лидеров с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня между Киевом и Москвой.

Мирные усилия должны быть поддержаны и другими странами, отметил турецкий министр.

«Рано или поздно любая война заканчивается за столом дипломатии. Поэтому Анкара прикладывает усилия к возобновлению переговорного процесса. Каждый справедливый мир отвечает интересам всех сторон», — сказал турецкий министр.

Возвращаясь к теме «зернового коридора», Чавушоглу напомнил, что переговоры по соглашению велись на уровне МИД, Минобороны, спецслужб и лично президента Турции. «Там, где диалог заходил в тупик, в вопрос вмешивался лично президент Эрдоган – будь то телефонный звонки или встреча с президентом РФ Владимиром Путины в Тегеране» , — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что стамбульские договоренности сняли преграды на пути торговли продукцией не только Украины, но и России. Соглашение открыло путь и для экспорта российского зерна и удобрений, констатировал турецкий министр.

«Турция выступает за бесперебойную реализацию этих договоренностей. В случае успеха инициативы, сформируются предпосылки для укрепления атмосферы доверия между РФ и Украиной. Договоренности по зерну могут приблизить стороны к миру», — сказал министр.

По его словам, на фоне войны в Украине, также возросла значимость Срединного транспортного коридора. «Турция выступает за более активное использование этого коридора, важным звеном которого является ж/д Баку-Тбилиси-Карс. Это важно не только для стран региона, но и международной торговли и логистики», — подчеркнул турецкий министр.