«Причины самоубийств гази связаны с их психологическими травмами. Они не понимают, как психолог может помочь забыть произошедшее на войне. Считают, что лекарство сотрет им память», — сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения Айдан Джаббарова.

Психиатр отметила, что, наоборот, лекарство не стирает память, а помогает принять воспоминания и осознать необходимость жить с ними:

«Если человек во время обследования представляет угрозу для себя и окружающих, то ему может быть рекомендовано временно не работать. Однако запрещать никому нельзя. У людей с мыслями о самоубийстве есть нужда в активном лечении. Даже если лечение проводится не стационарно, а амбулаторно, этим людям не разрешено работать. Мы стараемся, чтобы в короткие сроки вывести этих людей из такого состояния. Рекомендуем гази не читать негативные новости в социальных сетях и СМИ. Также они должны изолироваться от некоторых сайтов. Эти факторы задерживают эффективность лечения».

«Отечественная война завершилась почти два года назад, а мы по сей день принимаем большое число ветеранов. Мы и впредь будем делать все возможное для их реабилитации. Они могут без стеснения обращаться к нам для лечения в условиях анонимности. Мы окажем любую необходимую помощь», — цитирует слова Айдан Джаббаровой Report.