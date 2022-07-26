Наш соотечественник Шахрияр Мамедъяров получил 9500 долларов по итогам выступления на третьем этапе «Grand Chess Tour» в Загребе (Хорватия).
Напомним что на соревнованиях в Загребе он занял седьмое место.
Наш соотечественник Шахрияр Мамедъяров получил 9500 долларов по итогам выступления на третьем этапе «Grand Chess Tour» в Загребе (Хорватия).
Напомним что на соревнованиях в Загребе он занял седьмое место.
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