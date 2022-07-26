В стране наблюдается негативная динамика числа инфицированных, но стремительного роста нет.

Об этом сказал сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация контролируется: «В большинстве случаев болезнь протекает легко. Учитывая, что тяжелые формы заболевания и смертельные случаи не растут, пока введение жестких мер нереально. Носить маски в закрытых помещениях рекомендуется, и думаю, что об обязательном ношении масок станет известно осенью».