Тбилиси не покупает санкционные нефтепродукты, соблюдая правила, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

Ранее член ЕНД Леван Хабеишвили сообщил, что работающие в Грузии компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil завозят в Грузию санкционные нефтепродукты. Он также добавил, что Россия сейчас импортер нефтепродуктов номер один в Грузии, тогда как есть альтернативные рынки — Румыния, Болгария, Туркменистан, Азербайджан.

«Приобретенная конкретно этими компаниями нефть не санкционная. Такую же нефть покупает очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества», — приводит его слова Sputnik Грузия.

Министр отметил, что частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики.

«Хочу с полной ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает санкции. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет», — добавил Давиташвили.