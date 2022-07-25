В Германии считают, что война Кремля нацелена не только на захват территорий Украины, но и на разрушение единства среди стран Европы.

Об этом говорится в заявлении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которого цитирует The Guardian.

«Мы не должны позволить разделить себя, мы не должны позволить разрушить великую работу по созданию единой Европы, которую мы так многообещающе начали», — подчеркнул Штайнмайер, комментируя вторжение РФ.

Он отметил, что война коснулась не только территорий Украины, но и ценностей и миропорядка стран Европы. При этом президент добавил, что цель России не ограничивается захватом украинских территорий.

«Россия не только ставит под вопрос границы, не только оккупирует территории независимого и суверенного соседнего государства, она даже оспаривает государственность Украины», — заявил Штайнмайер.