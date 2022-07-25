На владельца клуба НХЛ «Эдмонтон» Дэрила Каца подан гражданский иск в американский суд – утверждается, что он заплатил 75 тысяч долларов несовершеннолетней балерине Сэйдж Хамфрис за «сексуальные услуги». Это произошло в 2016 году, девушке на тот момент было 17 лет, уточняет «Спорт сегодня».

Роберт Клигер, адвокат Каца, отрицает все обвинения в адрес своего клиента. Он заявил, что Кац никогда не имел сексуальных связей с Хамфрис, и объяснил, откуда в принципе в жизни Дэрила появилась Сэйдж и за что он переводил ей деньги. «Один из его друзей связал их, потому что Сэйдж работала с некоторыми партнерами-продюсерами по кинопроекту, который был основан на мире балета, – рассказал Клигер. – От проекта в конце концов отказались. Но в течение периода, когда он находился на рассмотрении, она просила некоторую помощь, чтобы сохранить финансирование и продолжить работу над ним. И это были те 75 тысяч долларов, о которых идет речь».

Впрочем, адвокат балерины Сигрид Маккоули считает, что семья Баттонов просто пытается отвлечь внимание от своих проблем и разбирательств с их участием. «Как это типично для нарушителей, которые столкнулись с серьезными судебными разбирательствами. Баттоны таким образом отвлекают от правды и искажают ее», – написала Маккоули.