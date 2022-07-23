Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегация палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев. Он также опубликовал видео встречи с делегацией.

Зеленский написал, что благодарен США за последний объявленный пакет помощи Украине в сфере безопасности.

Особенно он отметил поставку реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS и снарядов.

Президент Украины также добавил, что Киев не может «заморозить этот конфликт» и ценит вклад Вашингтона в защиту страны.