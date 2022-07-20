Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и Европейский план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% к следующей весне.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

«Европейский союз сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из России из-за того, что Кремль делает экспорт газа оружием, при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины наших государств-членов. Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дальнейшего или полного сбоя, укрепив энергетическую устойчивость Европы», — говорится в сообщении.

Новый регламент также предоставит Комиссии возможность объявить после консультации с государствами-членами «союзное предупреждение» относительно безопасности поставок, устанавливая обязательное сокращение спроса на газ для всех государств-членов.