В армяно-турецких переговорах у России тоже есть свой конкретный интерес. Об этом заявил тюрколог Рубен Сафрастян.

«С учетом напряженных отношений России с Западом, для России очень важно иметь сухопутную связь с Турцией, потому что Турция и Сербия — единственные страны, чье воздушное пространство не закрыто для России, они не ввели санкции против России и т.д.

С Грузией дорога закрыта, остается связь через Армению. Недавно один из высокопоставленных чиновников МИД России заявил, что НАТО делает все, чтобы разорвать эту связь с Турцией. Поэтому у России на данном этапе есть вполне конкретная проблема.

Во-вторых, данный этап российско-турецких отношений предполагает определенное сотрудничество двух стран, и в рамках этого сотрудничества Россия также рассматривает процесс нормализации армяно-турецких отношений», — приводит news.am его слова.