В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии были прооперированы еще два ветерана Отечественной войны — Эльвин Тагизаде и Гулу Агашов. Об этом сообщает TƏBIB.

Обе операции провел хирург-травматолог Кямиль Эйвазов под руководством директора института Эльвиза Гасымова.

Во время войны Эльвин Тагизаде был ранен осколком в бедро и голень, следствием чего стали многочисленные травмы и синдром отвисающей стопы. Пациенту была проведена успешная операция по артродезу голеностопного сустава.

Гулу Агашов был ранен осколком в бедро. Травмы и защемление нерва привели к деформации стопы. Операция также прошла успешно, деформация была устранена.