Скончался заслуженный журналист Азербайджана Маис Мамедов.

Об этом сообщил тележурналист Вахид Мустафаев.

Маис Мамедов был помещен в больницу в связи с проблемами со здоровьем, где проходил лечение.

Мамедов родился 12 июля 1938 года в Баку.

С 1998 по 2016 годы работал на руководящих постах в Независимой вещательной и медиа компании ANS – главным советником по общественным связям, советником президента компании. Он был почетным председателем телекомпании ANS. Удостоен почетного звания «Заслуженный журналист Азербайджана».