В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу Эльвина Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщает АПА.

Согласно приговору, поскольку в действиях Эльвина Гусейнова не было состава преступления, он был оправдан и освобожден из зала суда.

Сотрудниками Насиминского районного управления полиции был задержан Эльвин Гусейнов, занимавшийся продажей наркотиков. У него было обнаружено 5 кг 10 гр героина и электронные весы, которые он использовал для продажи наркотиков.

Эльвину Гусейнову было предъявлено обвинение по статье 234.4.3 Уголовного кодекса.

Издание отмечает, что Эльвин Гусейнов был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции У него было обнаружено 5 кг 10 гр героина и электронные весы, которые он использовал для продажи наркотиков.