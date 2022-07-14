Еврокомиссия предложила заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа в страны ЕС и оказать поддержку по расширению трубопровода для увеличения объемов газа, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

«Стороны в соответствии с коммерческими возможностями и потребностями рынка, стараются оказать поддержку двусторонней продаже природного газа в объеме минимум 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года по Южному газовому коридору, включая экспорт в ЕС», — сказано в сообщении.