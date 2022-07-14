Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла в ходе «военной спецоперации» в Украине. Информацию о смерти женщины-военнослужащей изданию V1.ru подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Уроженка Майкопа стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе т.н. «СВО». Анастасии было 35 лет, у неё остались двое детей, муж, а также мама, сестра и брат. По словам её близких и знакомых, служба в армии была мечтой женщины.

«Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в «специальной операции» было её выбором», — рассказали знакомые погибшей.