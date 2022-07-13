Российские войска 12 июля безуспешно штурмовали позиции украинских защитников в направлении Славянска, Сиверска, а также в Харьковской области. Враг получил отпор и продолжил тактику авианалетов.

Об этом свидетельствует новый отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что россияне все еще придерживаются плана по окружению Вооруженных сил Украины на Донбассе, однако успеха не имеют.

Отмечается, что российские войска предприняли попытку наземных атак на севере от Славянска. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки российских войск в направлении Довгенке, Мазановка, Краснополье и Долина к западу от трассы Е40, а также к Маякам и Ивановке к востоку от трассы Е40.

В ISW не зафиксировали свидетельств того, что российские силы пересекали реку Северский Донец в районе Маяков и Сидорово, но российские силы могут попытаться сделать это, чтобы продвинуться на юг к шоссе E40.

Также 12 июля россияне предприняли попытку ограниченного наземного наступления к востоку от Северска у границы с Луганской областью. В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска понесли серьезные потери во время неудачного штурма Спорного и Иванодаровки. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что российские войска захватили Григоровку к северо-востоку от Сиверска.