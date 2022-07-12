12 июля первый заместитель министра обороны — начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боёв. Об этом сообщили в Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, вознесены молитвы за упокой их душ.

Затем были возложены цветы на могилы шехидов, героически погибших, отражая провокацию армянских вооруженных сил на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы в июле 2020 года, и других шехидов, покоящихся на Аллее.