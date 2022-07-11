На горячую линию “112” министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что гражданин нуждается в помощи на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку, сообщили в пресс-службе МЧС,

В связи с этим на место незамедлительно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Выяснилось, что Гусейнов Эльчин Джамаледдин оглу, 1993 года рождения, застрял в болоте на высохшем озере.

Спасатели специальными средствами вытащили гражданина из болота и передали его бригаде скорой медицинской помощи.