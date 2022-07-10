Сегодня Азербайджан может обратиться к властям Еревана лишь с одним вопросом: «Вы дураки или притворяетесь?».

А спорить с дураками, как известно, себе дороже, тем более, что противная сторона сильно злоупотребляет тупостью.

Коленопреклоненная Армения ныне пытается затянуть подписание мирного соглашения с Азербайджаном до «греческих календ». Несмотря на то, что официальный Баку искренне желает добрососедских отношений, в правительстве Армении «тюркская химера» все еще витает в головах.

Мы понимаем, что «железный кулак» Азербайджана сделал свое дело в ходе 44-дневной войны, но армянам этого оказалось недостаточно. Иначе расценить слова главы МИД Армении невозможно.

«Баку в любой момент может воспользоваться ситуацией в Украине и предпринять попытку широкомасштабной провокации», — подобное мнение высказал глава МИД Арарат Мирзоян в интервью греческому изданию Kathimerini, отвечая на вопрос о том, как ситуация в Украине может отразиться на дипломатических развитиях в южно-кавказском регионе.

Глава МИД Армении отметил, что ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой. В то время как «Армения стремится возобновить всеобъемлющие мирные переговоры, в том числе вокруг урегулирования карабахского конфликта, тем самым установить стабильность и мир в регионе, Азербайджан продолжает свою политику провокаций и угрозы применения силы», подчеркнул он.

Он заявил, что после ситуации, создавшейся вокруг Украины, азербайджанские военные «вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе, чему предшествовали непрерывные обстрелы сел и объектов гражданской инфраструктуры, призывы к мирному армянскому населению соседних сел покинуть свои дома под угрозой применения силы, нарушение работы газопровода в условиях беспрецедентно холодных погодных условий» и т.д.

Начнем, пожалуй, с последнего пункта. Нет никакого «Паруха», есть село Фаррух. Не было никакого вторжения, по той простой причине, что в свой дом вторгнуться невозможно. А поскольку Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, то, думается, что даже Арарат знает, что сморозил глупость.

Но как ни парадоксально, именно такими качествами, как идти напролом, ни в чем не сомневаясь, тупость и ложь часто берут вверх над истиной. И армяне знают это лучше всех, потому что только этим принципом и руководствуются.

Идем дальше. В 2020 году никаких военных действий в Украине не было. То есть, Азербайджан, как независимое государство, поступил, согласно своим национальным интересам. После пьяных плясок в Шуше Пашинян окончательно поверил в безнаказанность Еревана. Возможно, так и продолжалось бы, пока за дело не взялся Баку. Если международное право молчит, то в ход идет право силы. И дипломатия в отношении агрессора неприемлема.

Что касается «призывов покинуть свои дома», то Арарат Мирзоян солгал. Дважды солгал.

Во-первых, у закавказских цыган никогда не было ни дома, ни Родины. Во-вторых, обращение было иного рода: живите по законам Азербайджанской Республики. А кто против — чемодан, вокзал, Индия.

А ведь прав был экс-президент Армении Роберт Кочарян, заявив об этнической несовместимости армян и азербайджанцев. Просто вектор он выбрал не тот: азербайджанцы готовы, армяне не хотят. И Мирзоян это подтвердил…

Фарид Теймурханлы